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Суд не позволил вьетнамцу увезти из Екатеринбурга прах родного брата
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поставил точку в необычном деле о споре между двумя гражданами Вьетнама за прах их родственника. Поводом для судебного разбирательства стало решение о месте захоронения умершего.
Напомним, что с иском обратился гражданин Вьетнама Ву Ван Хунг. Он потребовал от своего племянника Ву Хоанг Аня, а также от муниципальных организаций — ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ» — выдать ему прах умершего брата для захоронения во Вьетнаме. По словам истца, решение о кремации брата и захоронении праха в Екатеринбурге было принято без его ведома. Также он утверждал, что брат хотел быть похороненным в соответствии с традициями своей страны.
В ходе судебного заседания были допрошены свидетели. Один из них, бывший наёмный работник покойного, заявил, что девять лет назад брат истца говорил о желании быть похороненным в соответствии с вьетнамскими традициями. Однако близкие родственники этого не подтвердили. Более того, выяснилось, что Ву Ван Хунг был уведомлён о смерти брата и принимал участие в обсуждении похорон, но не высказывал возражений.
Суд пришёл к выводу, что разногласия между родственниками не могут служить основанием для перезахоронения в рамках закона «О погребении и похоронном деле». В результате иск Ву Ван Хунга был отклонён. Впрочем, решение суда пока не вступило в законную силу, и у истца есть один месяц для его обжалования в Свердловском областном суде.
Напомним, что с иском обратился гражданин Вьетнама Ву Ван Хунг. Он потребовал от своего племянника Ву Хоанг Аня, а также от муниципальных организаций — ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ» — выдать ему прах умершего брата для захоронения во Вьетнаме. По словам истца, решение о кремации брата и захоронении праха в Екатеринбурге было принято без его ведома. Также он утверждал, что брат хотел быть похороненным в соответствии с традициями своей страны.
В ходе судебного заседания были допрошены свидетели. Один из них, бывший наёмный работник покойного, заявил, что девять лет назад брат истца говорил о желании быть похороненным в соответствии с вьетнамскими традициями. Однако близкие родственники этого не подтвердили. Более того, выяснилось, что Ву Ван Хунг был уведомлён о смерти брата и принимал участие в обсуждении похорон, но не высказывал возражений.
Суд пришёл к выводу, что разногласия между родственниками не могут служить основанием для перезахоронения в рамках закона «О погребении и похоронном деле». В результате иск Ву Ван Хунга был отклонён. Впрочем, решение суда пока не вступило в законную силу, и у истца есть один месяц для его обжалования в Свердловском областном суде.
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