Возрастное ограничение 18+
На трассе Екатеринбург – Тюмень в Камышловском районе временно ограничено движение из-за ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 154-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» в Камышловском районе, рядом с селом Никольское в направлении Екатеринбурга. Причиной стало ДТП с участием грузового автомобиля.
По предварительным данным, водитель грузовика марки «ФАВ» не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавших в результате аварии нет. На месте работают сотрудники ДПС, которые проводят процессуальные действия.
По предварительным данным, водитель грузовика марки «ФАВ» не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавших в результате аварии нет. На месте работают сотрудники ДПС, которые проводят процессуальные действия.
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