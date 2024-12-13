Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге

— говорят жители на видео

«У нас остался последний клочок берёзовой рощи размером всего 500 на 600 метров, где наш мэр хочет построить 30 домов и называет это благоустройством парка. Мы очень хотим сохранить нашу берёзовую рощу! Просим Вас донести до наших чиновников, что застройщику можно предложить другой участок земли»,