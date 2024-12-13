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Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
Фото: кадр из видеозаписи жителей Краснолесья
«Вырубка леса — это процесс, который уже нельзя восстановить». Жители Краснолесья записали обращение к Путину. В воскресенье, 15 декабря несколько десятков человек собрались в берёзовой роще, что находится в границах улиц Академика Вонсовского — Чкалова — Краснолесья — Анатолия Мехренцева и обратились к российскому президенту. Люди пытаются добиться отмены реализации девелоперского проекта «Атомстройкомплекса» в зелёной зоне, который предполагает вырубку почти половины зелёной рощи.
Полностью обращение можно посмотреть здесь
«У нас остался последний клочок берёзовой рощи размером всего 500 на 600 метров, где наш мэр хочет построить 30 домов и называет это благоустройством парка. Мы очень хотим сохранить нашу берёзовую рощу! Просим Вас донести до наших чиновников, что застройщику можно предложить другой участок земли»,
— говорят жители на видео
Полностью обращение можно посмотреть здесь
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