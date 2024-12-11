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«Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Если в рабочее время четверга вы (о, нет!) работали и не смотрели прямую линию с Владимиром Путиным — вот наша версия.
Выбрали то, что показалось нам интересным.
Про Алину
«Алина, спасибо Вам за этот вопрос <...> Это хорошее открытие (прямой линии — прим. ред.), не сердитесь на Алину». (журналистка из Северной Осетии по имени Алина выкрикнула свой вопрос из зала, за что коллеги ей сделали замечание. Вопрос был про учебное заведение).
Про движуху и про то, что мир сошел с ума
«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, “ужас-ужас”. Ну “ужас”. Но не “ужас-ужас-ужас”» (отвечая на вопрос о том, что «мир сошёл с ума, потому что конфликтный потенциал во всех точках мира зашкаливает»).
Про инфляцию
«Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении».
«Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле».
О благосостоянии
«Кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несёшь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть».
Россияне стали есть больше мяса (поэтому оно дорогое)
«У нас потребление мяса в год – примерно 80 кг на человека <...> Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза».
Россияне стали пить больше молока (и поэтому дорогое масло)
«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока, не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34 процента».
Про порносайты
«Да порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом как котлету заказать».
О боевых действиях
«Боевые действия – сложная вещь, и поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему».
Про переговоры
«Мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров».
Про Курскую область
«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу».
Об участниках боевых действий в Курской области (которые не имеют статуса «участник СВО» и выплат)
«Для меня это неожиданная информация <...> Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это всё будет исправлено».
Про «Орешник» (почему он так называется)
«Честно? Не знаю».
Про российское патриотическое кино
«Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».
Об экологической катастрофе после крушения танкеров в районе Керченского пролива
«Это беда большая и катастрофа, потому что почти 40 процентов топлива вытекло, это совершенно очевидно, это уже ясно».
Про Асада
«Если Вам сказать честно, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».
Про Трампа
«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет».
Про Сирию
«Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию».
«Если мы там остаемся, значит, должны делать что-то в интересах той страны, где мы находимся».
О Грозном
«Вы знаете, это чудо, это современное российское чудо».
О демографии
«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов – девочки нужны, девушки».
«У Вас пять детей? <...> Я Вас с этим поздравляю. Вы уже счастливый человек».
Как изменилась Россия
«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года».
«Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались».
Как изменился сам Владимир Путин
«Эти три года, два с лишним, были серьёзным испытанием и для меня. Я скажу откровенно <...> я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».
Анекдот
«Знаете этот известный анекдот, шуточку? Когда за столом семья сидит и маленький мальчик кроссворд разгадывает: «Слово назовите из трёх букв». Мама ему “бум” ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!». Папаша берет — и жене “бум”: «О доме надо думать, о доме!».
Про захоронение Ленина
«Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».
Про суверенитет
«Суверенитет – очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце».
У вас есть мечта?
«Есть, конечно, но она же личная. Можно я ее оставлю про себя».
Выбрали то, что показалось нам интересным.
Про Алину
«Алина, спасибо Вам за этот вопрос <...> Это хорошее открытие (прямой линии — прим. ред.), не сердитесь на Алину». (журналистка из Северной Осетии по имени Алина выкрикнула свой вопрос из зала, за что коллеги ей сделали замечание. Вопрос был про учебное заведение).
Про движуху и про то, что мир сошел с ума
«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, “ужас-ужас”. Ну “ужас”. Но не “ужас-ужас-ужас”» (отвечая на вопрос о том, что «мир сошёл с ума, потому что конфликтный потенциал во всех точках мира зашкаливает»).
Про инфляцию
«Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении».
«Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле».
О благосостоянии
«Кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несёшь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть».
Россияне стали есть больше мяса (поэтому оно дорогое)
«У нас потребление мяса в год – примерно 80 кг на человека <...> Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза».
Россияне стали пить больше молока (и поэтому дорогое масло)
«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока, не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34 процента».
Про порносайты
«Да порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом как котлету заказать».
О боевых действиях
«Боевые действия – сложная вещь, и поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему».
Про переговоры
«Мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров».
Про Курскую область
«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу».
Об участниках боевых действий в Курской области (которые не имеют статуса «участник СВО» и выплат)
«Для меня это неожиданная информация <...> Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это всё будет исправлено».
Про «Орешник» (почему он так называется)
«Честно? Не знаю».
Про российское патриотическое кино
«Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».
Об экологической катастрофе после крушения танкеров в районе Керченского пролива
«Это беда большая и катастрофа, потому что почти 40 процентов топлива вытекло, это совершенно очевидно, это уже ясно».
Про Асада
«Если Вам сказать честно, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».
Про Трампа
«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет».
Про Сирию
«Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию».
«Если мы там остаемся, значит, должны делать что-то в интересах той страны, где мы находимся».
О Грозном
«Вы знаете, это чудо, это современное российское чудо».
О демографии
«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов – девочки нужны, девушки».
«У Вас пять детей? <...> Я Вас с этим поздравляю. Вы уже счастливый человек».
Как изменилась Россия
«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года».
«Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались».
Как изменился сам Владимир Путин
«Эти три года, два с лишним, были серьёзным испытанием и для меня. Я скажу откровенно <...> я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».
Анекдот
«Знаете этот известный анекдот, шуточку? Когда за столом семья сидит и маленький мальчик кроссворд разгадывает: «Слово назовите из трёх букв». Мама ему “бум” ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!». Папаша берет — и жене “бум”: «О доме надо думать, о доме!».
Про захоронение Ленина
«Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».
Про суверенитет
«Суверенитет – очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце».
У вас есть мечта?
«Есть, конечно, но она же личная. Можно я ее оставлю про себя».
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