«Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Если в рабочее время четверга вы (о, нет!) работали и не смотрели прямую линию с Владимиром Путиным — вот наша версия.Выбрали то, что показалось нам интересным.«Алина, спасибо Вам за этот вопрос <...> Это хорошее открытие (прямой линии — прим. ред.), не сердитесь на Алину». ().«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, “ужас-ужас”. Ну “ужас”. Но не “ужас-ужас-ужас”» ().«Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении».«Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле».«Кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несёшь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть».(поэтому оно дорогое)«У нас потребление мяса в год – примерно 80 кг на человека <...> Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза».(и поэтому дорогое масло)«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока, не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34 процента».«Да порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом как котлету заказать».«Боевые действия – сложная вещь, и поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему».«Мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров».«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу».(которые не имеют статуса «участник СВО» и выплат)«Для меня это неожиданная информация <...> Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это всё будет исправлено».(почему он так называется)«Честно? Не знаю».«Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».«Это беда большая и катастрофа, потому что почти 40 процентов топлива вытекло, это совершенно очевидно, это уже ясно».«Если Вам сказать честно, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет».«Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию».«Если мы там остаемся, значит, должны делать что-то в интересах той страны, где мы находимся».«Вы знаете, это чудо, это современное российское чудо».«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов – девочки нужны, девушки».«У Вас пять детей? <...> Я Вас с этим поздравляю. Вы уже счастливый человек».«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года».«Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались».«Эти три года, два с лишним, были серьёзным испытанием и для меня. Я скажу откровенно <...> я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».«Знаете этот известный анекдот, шуточку? Когда за столом семья сидит и маленький мальчик кроссворд разгадывает: «Слово назовите из трёх букв». Мама ему “бум” ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!». Папаша берет — и жене “бум”: «О доме надо думать, о доме!».«Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».«Суверенитет – очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце».«Есть, конечно, но она же личная. Можно я ее оставлю».