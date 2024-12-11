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«Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина

20.18 Четверг, 19 декабря 2024
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
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Если в рабочее время четверга вы (о, нет!) работали и не смотрели прямую линию с Владимиром Путиным — вот наша версия.

Выбрали то, что показалось нам интересным.

Про Алину

«Алина, спасибо Вам за этот вопрос <...> Это хорошее открытие (прямой линии — прим. ред.), не сердитесь на Алину». (журналистка из Северной Осетии по имени Алина выкрикнула свой вопрос из зала, за что коллеги ей сделали замечание. Вопрос был про учебное заведение).

Про движуху и про то, что мир сошел с ума

«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, “ужас-ужас”. Ну “ужас”. Но не “ужас-ужас-ужас”» (отвечая на вопрос о том, что «мир сошёл с ума, потому что конфликтный потенциал во всех точках мира зашкаливает»).

Про инфляцию

«Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении».

«Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле».

О благосостоянии

«Кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несёшь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть».

Россияне стали есть больше мяса (поэтому оно дорогое)

«У нас потребление мяса в год – примерно 80 кг на человека <...> Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза».

Россияне стали пить больше молока (и поэтому дорогое масло)

«У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока, не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34 процента».

Про порносайты

«Да порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом как котлету заказать».

О боевых действиях

«Боевые действия – сложная вещь, и поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему».

Про переговоры

«Мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров».

Про Курскую область

«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу».

Об участниках боевых действий в Курской области (которые не имеют статуса «участник СВО» и выплат)

«Для меня это неожиданная информация <...> Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это всё будет исправлено».

Про «Орешник» (почему он так называется)

«Честно? Не знаю».

Про российское патриотическое кино

«Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».

Об экологической катастрофе после крушения танкеров в районе Керченского пролива

«Это беда большая и катастрофа, потому что почти 40 процентов топлива вытекло, это совершенно очевидно, это уже ясно».

Про Асада

«Если Вам сказать честно, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать».

Про Трампа

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет».

Про Сирию

«Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию».

«Если мы там остаемся, значит, должны делать что-то в интересах той страны, где мы находимся».

О Грозном

«Вы знаете, это чудо, это современное российское чудо».

О демографии

«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов – девочки нужны, девушки».

«У Вас пять детей? <...> Я Вас с этим поздравляю. Вы уже счастливый человек».

Как изменилась Россия

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года».

«Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались».

Как изменился сам Владимир Путин

«Эти три года, два с лишним, были серьёзным испытанием и для меня. Я скажу откровенно <...> я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».

Анекдот

«Знаете этот известный анекдот, шуточку? Когда за столом семья сидит и маленький мальчик кроссворд разгадывает: «Слово назовите из трёх букв». Мама ему “бум” ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!». Папаша берет — и жене “бум”: «О доме надо думать, о доме!».

Про захоронение Ленина

«Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».

Про суверенитет

«Суверенитет – очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце».

У вас есть мечта?

«Есть, конечно, но она же личная. Можно я ее оставлю про себя».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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