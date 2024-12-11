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Противницу строительства мусорного полигона оштрафовали за одиночный пикет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд Свердловской области сегодня признал женщину, вышедшую с пикетом против строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» у деревни Андреевка виновной в нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и назначил штраф 10 тысяч рублей.
Жительница Сысертского района выходила с пикетом к Сысертской администрации 2 декабря. В тот же день с пикетами выходили в своих деревнях и посёлках другие жители Сысертского района. Несмотря на то, что пикеты проходили в разных населённых пунктах в разное время, полиция квалифицировала это как «публичное мероприятие, проводимое в форме пикетирования группой лиц», и суд поддержал мнение полицейских.
Как рассказала Вечерним ведомостям юрист Вера Мангилева, в материалах дела её доверительницы отсутствовала информация из администрации Сысертского городского округа об отсутствии обращений о согласовании публичного мероприятия и присутствовало 10-минутное видео, на котором запечатлено, как полиция каталась на машине. Из доказательств о предъявлении полицией требований прекратить пикет был только рапорт, при этом на видео видно, что подошли полицейские, попросили паспорт, им был предъявлен паспорт, был свёрнут плакат и все зашли в здание администрации, отметила Мангилева. «Но судью Анастасию Соболеву это не убедило», — сказала юрист.
Напомним, жители Сысертского района протестуют против планов по размещению у них мусорного полигона с сентября 2023 года. Однако пока всё идёт к тому, что мусороперерабатывающий комплекс с мусорным полигоном «Екатеринбург-Юг» всё же будет построен – властями уже принят целый ряд нормативных актов и решений, дающих правовую основу для этого.
Жительница Сысертского района выходила с пикетом к Сысертской администрации 2 декабря. В тот же день с пикетами выходили в своих деревнях и посёлках другие жители Сысертского района. Несмотря на то, что пикеты проходили в разных населённых пунктах в разное время, полиция квалифицировала это как «публичное мероприятие, проводимое в форме пикетирования группой лиц», и суд поддержал мнение полицейских.
Фрагмент протокола, ставшим главным доказательством вины женщины
Как рассказала Вечерним ведомостям юрист Вера Мангилева, в материалах дела её доверительницы отсутствовала информация из администрации Сысертского городского округа об отсутствии обращений о согласовании публичного мероприятия и присутствовало 10-минутное видео, на котором запечатлено, как полиция каталась на машине. Из доказательств о предъявлении полицией требований прекратить пикет был только рапорт, при этом на видео видно, что подошли полицейские, попросили паспорт, им был предъявлен паспорт, был свёрнут плакат и все зашли в здание администрации, отметила Мангилева. «Но судью Анастасию Соболеву это не убедило», — сказала юрист.
Напомним, жители Сысертского района протестуют против планов по размещению у них мусорного полигона с сентября 2023 года. Однако пока всё идёт к тому, что мусороперерабатывающий комплекс с мусорным полигоном «Екатеринбург-Юг» всё же будет построен – властями уже принят целый ряд нормативных актов и решений, дающих правовую основу для этого.
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