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В Нижнем Тагиле пожарные спасли 15 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле пожарные спасли 15 человек из многоквартирного дома, где горела квартира. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажки, площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Огнеборцы эвакуировали жителей с использованием спасательных устройств по лестничным маршам. Пожар удалось ликвидировать за 17 минут. По предварительным данным МЧС по Свердловской области, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки специалисты МЧС России по Свердловской области ликвидировали 11 пожаров. Почти половина из них произошла в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали короткие замыкания (40 %) и нарушения правил пожарной безопасности (20 %).
Огнеборцы эвакуировали жителей с использованием спасательных устройств по лестничным маршам. Пожар удалось ликвидировать за 17 минут. По предварительным данным МЧС по Свердловской области, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки специалисты МЧС России по Свердловской области ликвидировали 11 пожаров. Почти половина из них произошла в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали короткие замыкания (40 %) и нарушения правил пожарной безопасности (20 %).
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