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Роспотребнадзор включился в расследование отравления детей в екатеринбургской больнице
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора подключилось к расследованию отравления пациентов Детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге.
Сейчас специалисты отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с объектов, а также материалы персонала и заболевших детей.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что точное число заболевших ещё уточняется.
Ранее сообщалось о 11 отравившихся детях. Также в СМИ озвучивалась версия, что причиной отравления могли стать просроченные консервы. Но у этой информации пока нет никаких официальных подтверждений.
«В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре, и на пищеблоке»,
– сообщили в ведомстве.
Сейчас специалисты отбирают пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с объектов, а также материалы персонала и заболевших детей.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что точное число заболевших ещё уточняется.
Ранее сообщалось о 11 отравившихся детях. Также в СМИ озвучивалась версия, что причиной отравления могли стать просроченные консервы. Но у этой информации пока нет никаких официальных подтверждений.
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