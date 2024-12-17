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На три года отправится в колонию едва не зарезавший друга житель Берёзовского
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Берёзовском вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который год назад едва не зарезал своего друга, когда был пьян.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 11 октября 2023 года между парнями произошёл конфликт. Ситуацию усугубляло то, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то обвиняемый напал на своего товарища с ножом и ударил его не менее четырёх раз. Один из ударов пришёлся на грудь – друг получил колото-резанные ранения обоих легких. Позже эксперты квалифицировали эту травму как тяжкий вред здоровью. На парня было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. Берёзовский городской суд назначил ему три года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 11 октября 2023 года между парнями произошёл конфликт. Ситуацию усугубляло то, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то обвиняемый напал на своего товарища с ножом и ударил его не менее четырёх раз. Один из ударов пришёлся на грудь – друг получил колото-резанные ранения обоих легких. Позже эксперты квалифицировали эту травму как тяжкий вред здоровью. На парня было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. Берёзовский городской суд назначил ему три года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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