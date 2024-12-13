Больше половины екатеринбуржцев надеются на повышение зарплат в 2025 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Больше половины опрошенных из Екатеринбурга – 56% – рассчитают на повышение зарплаты в 2025 году. Такую статистику приводят в SuperJob.Отмечается, что жители уральской столицы до 35 лет чаще признавались в ожидании роста зарплат (58%), чем представители более старшего поколения – от 45 лет (50%). Больше всего уверенности в повышении заработной платы у тех, кто уже зарабатывает больше 100 тысяч рублей (64%).Также сильнее остальных ждут пересмотра окладов водители грузовых автомобилей (66%) и HR-менеджеры (65%), в трудовых сферах которых зарплатные предложения уже выросли на 12% и 11,7% за год соответственно.Повышать зарплаты готовы не везде. О планах проиндексировать заработную плату сообщили только в 52% компаний.