В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В вооружённых силах РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем».Об этом заявил министр обороны Белоусов. Создание этих войск планируют завершить в третьем квартале следующего года.«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем" <...> С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий – требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — заявил глава ведомства (цитату приводит телеграм-канал Минобороны РФ).В эти минуты проходит расширенное заседание коллегии министерства обороны. В нем принимает участие Владимир Путин.