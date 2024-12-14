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При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе в море вылились нефтепродукты. На место ЧП прибыли главы Минприроды и Росприроднадзора.
Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
«Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации», — говорится в сообщении.
Район крушения танкеров планируется обследовать на вертолете. Также суда будут обследованы водолазами, как только позволит погода.
На место ЧП прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова для «оценки возможных экологических последствий».
По уточнённым данным, у танкера «Волгонефть 212» с грузом мазута произошел разлом корпуса в 08:57 воскресенья у мыса Такиль в южной части Керченского пролива.
«ЧП случилось в штормовых условиях при скорости ветра до 24 м/с и волне порядка 3 м. Около 13:00 корма судна ушла под воду», — говорится в сообщении.
Танкер «Волгонефть 239» с грузом мазута потерпел крушение в том же районе в 10:20. «Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 м от береговой черты», — отмечается в телеграм-канале.
Ранее в МЧС заявили о завершении эвакуации с танкера.
Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
«Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации», — говорится в сообщении.
Район крушения танкеров планируется обследовать на вертолете. Также суда будут обследованы водолазами, как только позволит погода.
На место ЧП прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова для «оценки возможных экологических последствий».
По уточнённым данным, у танкера «Волгонефть 212» с грузом мазута произошел разлом корпуса в 08:57 воскресенья у мыса Такиль в южной части Керченского пролива.
«ЧП случилось в штормовых условиях при скорости ветра до 24 м/с и волне порядка 3 м. Около 13:00 корма судна ушла под воду», — говорится в сообщении.
Танкер «Волгонефть 239» с грузом мазута потерпел крушение в том же районе в 10:20. «Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 м от береговой черты», — отмечается в телеграм-канале.
Ранее в МЧС заявили о завершении эвакуации с танкера.
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