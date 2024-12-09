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МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший замдиректора департамента Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей.
Речь о департаменте военного имущества. Деньги выделяли на «специальный инфраструктурный проект», пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Как сообщается, хищение было совершено при участии «руководителей ряда коммерческих организаций».
Замглавы департамента военного имущества МО Владимир Шишов был арестован в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, отмечает агентство. Ранее в СМИ писали, что дело касается махинаций с пиломатериалами для войск.
Фигурант до прихода в министерство занимал должность замглавы Рослесхоза.
Речь о департаменте военного имущества. Деньги выделяли на «специальный инфраструктурный проект», пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Как сообщается, хищение было совершено при участии «руководителей ряда коммерческих организаций».
Замглавы департамента военного имущества МО Владимир Шишов был арестован в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, отмечает агентство. Ранее в СМИ писали, что дело касается махинаций с пиломатериалами для войск.
Фигурант до прихода в министерство занимал должность замглавы Рослесхоза.
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