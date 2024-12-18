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Полиция Екатеринбурга ищет покупавших рыбные консервы на мини-рынке возле ДК ВОС горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всех, кто покупал рыбные консервы на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге, просят обратиться в полицию.
С такой просьбой к екатеринбуржцам обратилась городская полиция после того, как у двух местных жительниц обнаружился ботулизм. Перед этим женщины ели шпроты торговой марки «За Родину», продававшихся как раз на этом рынке из грузовика. В остатках от консервированной рыбы также был найден ботулотоксин. Сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
В связи с отравлением екатеринбурженок было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Всех, кто покупал такие консервы на этом мини-рынке, просят звонить в органы внутренних дел по тел. +7(343)356-42-10 или 02 (102 по мобильному).
С такой просьбой к екатеринбуржцам обратилась городская полиция после того, как у двух местных жительниц обнаружился ботулизм. Перед этим женщины ели шпроты торговой марки «За Родину», продававшихся как раз на этом рынке из грузовика. В остатках от консервированной рыбы также был найден ботулотоксин. Сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
В связи с отравлением екатеринбурженок было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Всех, кто покупал такие консервы на этом мини-рынке, просят звонить в органы внутренних дел по тел. +7(343)356-42-10 или 02 (102 по мобильному).
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