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На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Краснодарском крае нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны.
Пятна мазута замечены на протяжении нескольких десятков километров, сообщают власти региона.
«Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — сообщил в телеграм-канале губернатор Кондратьев.
Власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.
От оперативных служб на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. Также к ликвидации последствий подключились волонтеры.
Местные издания пишут, что в одном из поселков уже заметили испачканных в мазуте птиц.
Крушение двух танкеров произошло в минувшее воскресенье.
Пятна мазута замечены на протяжении нескольких десятков километров, сообщают власти региона.
«Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — сообщил в телеграм-канале губернатор Кондратьев.
Власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.
От оперативных служб на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. Также к ликвидации последствий подключились волонтеры.
Местные издания пишут, что в одном из поселков уже заметили испачканных в мазуте птиц.
Крушение двух танкеров произошло в минувшее воскресенье.
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