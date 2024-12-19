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Обвиняемого в убийстве матери четырёх детей в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО

17.12 Пятница, 20 декабря 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Для обвиняемого в жестоком убийстве матери четырёх детей в Нижнем Тагиле избрали меру пресечения – его отправят в СИЗО.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 18 февраля 2025 года. В СК также уточнили, что фигуранту уголовного дела 21 год.

По данным «КП-Екатеринбург», мать обвиняемого отказалась принимать парня под домашний арест, так как побоялась, что сын наложит на себя руки.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 декабря. У девушки остались четверо детей.

По версии следствия, молодой человек поздно вечером сел посмотреть телевизор. Девушка попросила его убивать громкость, и между ними возник конфликт, который в итоге закончился трагедией. Сообщается, что парень в этот момент парень был пьян.

В суде также были зачитаны показания матери погибшей. По её словам, сожитель регулярно избивал девушку. Эти слова подтвердила соседка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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