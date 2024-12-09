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В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Самаре растёт спрос на офисные профессии, сообщают в Авито Работа. По данным компании, в III квартале 2024 года число вакансий для специалистов службы поддержки увеличилось на 59%, для менеджеров по работе с клиентами — на 31%, а для кредитных специалистов — на 29%.
Чтобы ответить на растущий спрос, Альфа-Банк и Авито Работа запустили совместный проект по поиску сотрудников в Самаре. Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» в Авито Работа, назвал Самару приоритетным регионом для компании.
Начинающих и опытных специалистов привлекают с помощью наружной рекламы, видеороликов, пуш-уведомлений, email-рассылок, медийной рекламы и продуктовых сторис на платформе.
Чтобы ответить на растущий спрос, Альфа-Банк и Авито Работа запустили совместный проект по поиску сотрудников в Самаре. Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» в Авито Работа, назвал Самару приоритетным регионом для компании.
Начинающих и опытных специалистов привлекают с помощью наружной рекламы, видеороликов, пуш-уведомлений, email-рассылок, медийной рекламы и продуктовых сторис на платформе.
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