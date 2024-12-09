В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Самаре растёт спрос на офисные профессии, сообщают в Авито Работа. По данным компании, в III квартале 2024 года число вакансий для специалистов службы поддержки увеличилось на 59%, для менеджеров по работе с клиентами — на 31%, а для кредитных специалистов — на 29%.Чтобы ответить на растущий спрос, Альфа-Банк и Авито Работа запустили совместный проект по поиску сотрудников в Самаре. Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» в Авито Работа, назвал Самару приоритетным регионом для компании.Начинающих и опытных специалистов привлекают с помощью наружной рекламы, видеороликов, пуш-уведомлений, email-рассылок, медийной рекламы и продуктовых сторис на платформе.