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В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников

12.06 Суббота, 14 декабря 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Самаре растёт спрос на офисные профессии, сообщают в Авито Работа. По данным компании, в III квартале 2024 года число вакансий для специалистов службы поддержки увеличилось на 59%, для менеджеров по работе с клиентами — на 31%, а для кредитных специалистов — на 29%.

Чтобы ответить на растущий спрос, Альфа-Банк и Авито Работа запустили совместный проект по поиску сотрудников в Самаре. Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» в Авито Работа, назвал Самару приоритетным регионом для компании.

Начинающих и опытных специалистов привлекают с помощью наружной рекламы, видеороликов, пуш-уведомлений, email-рассылок, медийной рекламы и продуктовых сторис на платформе.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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