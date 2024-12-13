МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена, сообщили в МЧС России.Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег.Накануне эвакуация была приостановлена из-за непогоды. В ведомстве заявили, что на судне было все необходимое для «первоочередного жизнеобеспечения».В понедельник эвакуация с севшего на мель танкера возобновилась, глава МЧС Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива.На месте работали более 200 специалистов и 37 единиц техники.Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло накануне. По данным Росморречфлота, причиной стал шторм в акватории Черного моря.У танкера «Волгонефть 212» произошел разлом корпуса утром в воскресенье у мыса Такиль. Спасти удалось 12 человек, один член экипажа погиб из-за переохлаждения.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.