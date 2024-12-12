В 11-й детской больнице Екатеринбурга отравилось 11 пациентов





– говорится в сообщении прокуратуры. «По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура сообщает о массовом отравлении в 11-й детской городской клинической больнице Екатеринбурга. У 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет после вчерашнего ужина начались диарея и рвота. Ведомство уже организовало проверку.Там также добавили, что в настоящий момент отравившиеся дети находятся в удовлетворительном состоянии.