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В 11-й детской больнице Екатеринбурга отравилось 11 пациентов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщает о массовом отравлении в 11-й детской городской клинической больнице Екатеринбурга. У 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет после вчерашнего ужина начались диарея и рвота. Ведомство уже организовало проверку.
Там также добавили, что в настоящий момент отравившиеся дети находятся в удовлетворительном состоянии.
«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Там также добавили, что в настоящий момент отравившиеся дети находятся в удовлетворительном состоянии.
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