Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Российский рынок интерактивной рекламы восстановился, считают эксперты отрасли, однако игроки рынка все еще испытывают дефицит онлайн-инвентаря.На это обращают внимание в компании Авито.«Для того, чтобы продолжать помогать бизнесам и агентствам получать нужные результаты в диджитале, технологические компании работают над разными инструментами. Индустриальные партнерства — одни из них», — говорит директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.О партнерстве в области размещения нативной рекламы объявили Авито и МТС AdTech. В рамках соглашения о технологическом партнерстве клиенты МТС AdTech смогут запускать рекламные кампании на Авито.«Реклама на Авито показывается в формате статичных баннеров. Они размещаются в ленте на главной странице Авито, а алгоритмы классифайда предлагают рекламу пользователям, которые с большей вероятностью заинтересуются предложением бизнеса», — отмечают в пресс-службе компании.Там добавили, что размещение для клиентов МТС AdTech будет мультиформатным. Бизнес сможет запускать как охватные кампании, так и таргетированную рекламу на аудиторию по интересам.«Согласно исследованию наших партнеров, реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает лидирующие позиции среди digital-размещений», — заявил директор по развитию бизнеса МТС AdTech Никита Фоминов.