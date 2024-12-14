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В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В РФ курьеры получают в три-пять раз больше, чем учителя начальных классов. При этом сейчас в российских школах не хватает минимум 500 тысяч учителей.
Такого не должно быть в «сбалансированной экономике», считает глава сервиса SuperJob Алексей Захаров.
«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал Захаров в интервью «Коммерсанту».
По его мнению, сфера услуг в России развивается опережающими темпами, а из-за особенностей налогового регулирования за неквалифицированную работу платят больше, чем за квалифицированный труд.
Такого не должно быть в «сбалансированной экономике», считает глава сервиса SuperJob Алексей Захаров.
«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — сказал Захаров в интервью «Коммерсанту».
По его мнению, сфера услуг в России развивается опережающими темпами, а из-за особенностей налогового регулирования за неквалифицированную работу платят больше, чем за квалифицированный труд.
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