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В Екатеринбурге обнаружен склад с просроченными рыбными консервами
Причем, фирму уже ловили на просрочке
Фото: скрин видео Ура.ру
Силовики нагрянули на базу компании «Гринберри» в Екатеринбурге, пишет ряд СМИ.
Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что на банках с истекшим сроком годности на складе меняли этикетки. Так, «Горбуша натуральная» становилась «Горбушей натуральной РОСРЕЗЕРВ 245 г». Этикетки с новым сроком годности печатали там же, на месте.
Всего, как сообщается, на складе нашли 218 тонн просрочки — тихоокеанскую сельдь, скумбрию, горбушу. Консервы были изготовлены в 2021 и 2022 году. Их поставляли в Челябинскую, Свердловскую и Курганскую область, причем, часть продукции якобы попала в школы и детсады Кургана.
Между тем, ООО «Гринберри» уже попадало в поле зрения Россельхознадзора. Так, этой осенью была обнаружена целая схема, по которой сомнительные и потенциально опасные консервы передвигались из региона в регион, и где-то по пути у них менялись названия и сроки изготовления.
О такой цепочке рассказали ранее в Уральском управлении Россельхознадзора. Так, в мае прошлого года более 15 тонн консервов «Горбуша натуральная» всплыли на предприятии ООО «СибСнабПродукт» в Новосибирской области (как пишет ведомство — «внезапно, без обязательных входящих документов»). Далее консервы поплыли к ИП Стяжкина Т. Н. в Свердловскую область, а оттуда были перенаправлены к тому самому ООО «Гринберри».
«Именно это предприятие в течение двух лет – 2023 и 2024 года – множество раз перемещало консервы между своими предприятиями-партнерами. В результате таких непонятных действий объем продукции увеличился в 13,5 раз, а название, даты выработки и сроки годности консервов были изменены», — ещё в октябре заявляли в управлении Россельхознадзора.
Затем продукцию направили «в адреса хозяйствующих субъектов нескольких регионов». Например, в Курганскую область тогда поступило 59 кг рыбных консервов неизвестного происхождения.
ООО «Гринберри» после этого случая получило предостережение от Россельхознадзора. О потенциально опасных консервах были предупреждены различные учреждения и ведомства, например, департамент образования Курганской области.
«Также о неправомерных действиях свердловского предприятия проинформированы правоохранительные органы Свердловской области для принятия мер», — сообщалось в управлении.
Предприятие попадало в сводки Россельхознадзора и ранее, в январе 2020 года, тогда речь также шла о незаконном обороте рыбной консервы, писали в СМИ.
Добавим, что склад в Екатеринбурге проверили после двух случаев ботулизма, выявленных на этой неделе. Причиной заболевания стали шпроты торговой марки «За Родину».
Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что на банках с истекшим сроком годности на складе меняли этикетки. Так, «Горбуша натуральная» становилась «Горбушей натуральной РОСРЕЗЕРВ 245 г». Этикетки с новым сроком годности печатали там же, на месте.
Всего, как сообщается, на складе нашли 218 тонн просрочки — тихоокеанскую сельдь, скумбрию, горбушу. Консервы были изготовлены в 2021 и 2022 году. Их поставляли в Челябинскую, Свердловскую и Курганскую область, причем, часть продукции якобы попала в школы и детсады Кургана.
Между тем, ООО «Гринберри» уже попадало в поле зрения Россельхознадзора. Так, этой осенью была обнаружена целая схема, по которой сомнительные и потенциально опасные консервы передвигались из региона в регион, и где-то по пути у них менялись названия и сроки изготовления.
О такой цепочке рассказали ранее в Уральском управлении Россельхознадзора. Так, в мае прошлого года более 15 тонн консервов «Горбуша натуральная» всплыли на предприятии ООО «СибСнабПродукт» в Новосибирской области (как пишет ведомство — «внезапно, без обязательных входящих документов»). Далее консервы поплыли к ИП Стяжкина Т. Н. в Свердловскую область, а оттуда были перенаправлены к тому самому ООО «Гринберри».
«Именно это предприятие в течение двух лет – 2023 и 2024 года – множество раз перемещало консервы между своими предприятиями-партнерами. В результате таких непонятных действий объем продукции увеличился в 13,5 раз, а название, даты выработки и сроки годности консервов были изменены», — ещё в октябре заявляли в управлении Россельхознадзора.
Затем продукцию направили «в адреса хозяйствующих субъектов нескольких регионов». Например, в Курганскую область тогда поступило 59 кг рыбных консервов неизвестного происхождения.
ООО «Гринберри» после этого случая получило предостережение от Россельхознадзора. О потенциально опасных консервах были предупреждены различные учреждения и ведомства, например, департамент образования Курганской области.
«Также о неправомерных действиях свердловского предприятия проинформированы правоохранительные органы Свердловской области для принятия мер», — сообщалось в управлении.
Предприятие попадало в сводки Россельхознадзора и ранее, в январе 2020 года, тогда речь также шла о незаконном обороте рыбной консервы, писали в СМИ.
Добавим, что склад в Екатеринбурге проверили после двух случаев ботулизма, выявленных на этой неделе. Причиной заболевания стали шпроты торговой марки «За Родину».
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