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В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Красноярске во время следственных действий из окна 11-го этажа выпал бывший чиновник, который проходил по делу о взятке.
Речь о бывшем генеральном директоре муниципального предприятия «Управление зелёного строительства» (МП УЗС) Александре Лапине, пишет newslab.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне мужчину доставили для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о посредничестве во взятке. Дело было возбуждено в отношении первого заммэра Красноярска.
Как пишет издание, в какой-то момент Лапин отпросился в туалет, но не вернулся. Мужчина упал с 11 этажа на крышу соседнего двухэтажного здания. Он скончался на месте.
Лапин руководил принадлежащим мэрии УЗС с мая по ноябрь 2023 года.
СК проводит проверку по факту гибели фигуранта уголовного дела.
Речь о бывшем генеральном директоре муниципального предприятия «Управление зелёного строительства» (МП УЗС) Александре Лапине, пишет newslab.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне мужчину доставили для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о посредничестве во взятке. Дело было возбуждено в отношении первого заммэра Красноярска.
Как пишет издание, в какой-то момент Лапин отпросился в туалет, но не вернулся. Мужчина упал с 11 этажа на крышу соседнего двухэтажного здания. Он скончался на месте.
Лапин руководил принадлежащим мэрии УЗС с мая по ноябрь 2023 года.
СК проводит проверку по факту гибели фигуранта уголовного дела.
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