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Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
Фото: Вечерние ведомости
Банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%.
Речь о «комбинированных кредитах» — одна часть средств выдается по льготным процентам, другая — по рыночным, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.
Люди берут такие кредиты, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке.
Кроме того, банки стали включать дополнительные комиссии и увеличивать первоначальный взнос. Чиновники утверждают, что пытаются бороться с такими «недобросовестными» и «экстремальными» практиками, пишет издание.
Речь о «комбинированных кредитах» — одна часть средств выдается по льготным процентам, другая — по рыночным, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.
Люди берут такие кредиты, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке.
Кроме того, банки стали включать дополнительные комиссии и увеличивать первоначальный взнос. Чиновники утверждают, что пытаются бороться с такими «недобросовестными» и «экстремальными» практиками, пишет издание.
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