Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%.Речь о «комбинированных кредитах» — одна часть средств выдается по льготным процентам, другая — по рыночным, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.Люди берут такие кредиты, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке.Кроме того, банки стали включать дополнительные комиссии и увеличивать первоначальный взнос. Чиновники утверждают, что пытаются бороться с такими «недобросовестными» и «экстремальными» практиками, пишет издание.