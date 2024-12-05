Возрастное ограничение 18+

Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%

18.37 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%.

Речь о «комбинированных кредитах» — одна часть средств выдается по льготным процентам, другая — по рыночным, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Люди берут такие кредиты, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке.

Кроме того, банки стали включать дополнительные комиссии и увеличивать первоначальный взнос. Чиновники утверждают, что пытаются бороться с такими «недобросовестными» и «экстремальными» практиками, пишет издание.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Цены на новостройки в Екатеринбурге стали расти медленнее
05 декабря 2024
В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
05 декабря 2024
Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
13 декабря 2024
Жители Эльмаша жалуются на молодую карманницу-рецидивистку
06 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 Свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы в приоритетном порядке
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
14:52 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать ипотечную квартиру, если кредит за нее еще не погашен
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:29 Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:33 Пермские судебные приставы помогли пенсионеру вернуться домой
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
Все новости
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK