В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Иркутской области начальница почты забрала деньги из кассы, косметику, сладости и сканворды. Перед ревизией она инсценировала нападение и избила себя.В прокуратуре Иркутской области на прошлой неделе рассказали о сотруднице почты, которая пыталась провернуть целое дело.35-летняя оператор связи, и.о. начальника отделения почты в деревне Леонова, забрала из кассы более 409 тыс. рублей. Кроме того, она присвоила различные товары, реализуемые в отделении связи — «стиральные порошки, продукты питания, сладости, косметические средства, а также сканворды», рассказали в прокуратуре региона.Летом в отделении намечалась ревизия. И чтобы скрыть преступление, сотрудница почты… избила себя. «Перед предстоящей ревизией женщина инсценировала разбойное нападение, нанеся себе телесные повреждения и повредив на себе одежду», — рассказали в надзорном ведомстве.На вызов прибыли полицейские, но они раскрыли попытку обмана. А ревизия, которую всё-таки провели, установила недостачу в крупном размере.Женщина вину признала, раскаялась и приняла меры к частичному возмещению ущерба. Также на её имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.Добавим, что, по данным прокуратуры, похищенные деньги сотрудница почты тратила на собственные нужды, в том числе — сняла квартиру в Братске.