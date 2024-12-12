Возрастное ограничение 18+

В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя

11.01 Понедельник, 16 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Иркутской области начальница почты забрала деньги из кассы, косметику, сладости и сканворды. Перед ревизией она инсценировала нападение и избила себя.

В прокуратуре Иркутской области на прошлой неделе рассказали о сотруднице почты, которая пыталась провернуть целое дело.

35-летняя оператор связи, и.о. начальника отделения почты в деревне Леонова, забрала из кассы более 409 тыс. рублей. Кроме того, она присвоила различные товары, реализуемые в отделении связи — «стиральные порошки, продукты питания, сладости, косметические средства, а также сканворды», рассказали в прокуратуре региона.

Летом в отделении намечалась ревизия. И чтобы скрыть преступление, сотрудница почты… избила себя. «Перед предстоящей ревизией женщина инсценировала разбойное нападение, нанеся себе телесные повреждения и повредив на себе одежду», — рассказали в надзорном ведомстве.

На вызов прибыли полицейские, но они раскрыли попытку обмана. А ревизия, которую всё-таки провели, установила недостачу в крупном размере.

Женщина вину признала, раскаялась и приняла меры к частичному возмещению ущерба. Также на её имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Добавим, что, по данным прокуратуры, похищенные деньги сотрудница почты тратила на собственные нужды, в том числе — сняла квартиру в Братске.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
12 декабря 2024
На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
15 декабря 2024
На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
13 декабря 2024
В Екатеринбурге врачи спасли 81-летнего мужчину с инсультом и инфарктом
10 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:28 Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
15:06 В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии
14:03 В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
13:19 Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
12:49 Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
17:47 СК начал проверку в связи с нарушением прав школьников в деревне Свердловской области
17:29 На Рефтинском водохранилище погиб рыбак
17:17 Жительница Арти получила ожоги на 32% тела из-за неисправного обогревателя
15:14 Медиахудожница получила спецприз за работу о стрит-арте Екатеринбурга
14:10 Впервые «Финисты» отправились из Екатеринбурга в Челябинск и в Омск
13:40 В Свердловской области за неделю произошло 89 пожаров, 7 человек погибли
12:49 Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошёл в Ревде
12:34 В Екатеринбурге этой осенью вырос интерес к психологическим книгам
11:50 В Екатеринбурге полиция искала нарушителей миграционного законодательства
10:40 На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
18:09 В Екатеринбурге неизвестный закидал горящими бутылками здание областного военкомата
17:30 В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа организовали встречу с представителями «Русской общины»
Все новости
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK