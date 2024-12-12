Архивные фото и плёночную фототехнику покажут на выставке в уралмашевской библиотеке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В субботу, 21 декабря, библиотека №2 Библиотечного центра «Екатеринбург» приглашает ценителей плёночной фотографии. Здесь пройдёт выставка, которая, возможно, станет первым мероприятием нового исторического клуба.Основу субботней выставки составят фотографии из обширного архива известного уральского фотографа Владимира Казакова. Их он накопил за многие годы творческой деятельности, в том числе делая снимки для местных периодических изданий. Автор сам покажет свои работы и расскажет о том, при каких обстоятельствах они были сделаны. Кроме того, будут продемонстрированы более сотни фотографий из альбомов жителей города и слайд-фильм Галины Симбиревой про школу №113, в которой она некогда работала. Выставка позволит посетителям библиотеки отправиться в прошлое и увидеть, каким был Свердловск и, в частности, Уралмаш во второй половине ХХ-го века. В качестве экспонатов представлены также различные фотокамеры, которыми делались «плёночные» фотографии. В «эпоху цифры» они превращаются в настоящие диковинки для молодого поколения.Программа субботнего мероприятия включает и чаепитие, во время которого Владимир Казаков обсудит с посетителями возможность создать на базе библиотеки «Клуб документальной истории Уралмаша». Если эта задумка будет поддержана горожанами, заседания клуба — с просмотром фотоархивов, воспоминаниями о значимых городских событиях — могут стать еженедельными.Библиотека №2 Библиотечного центра «Екатеринбург», расположена в доме №7 в переулке Симбирском. Начало выставки в 10.30. Вход бесплатный.