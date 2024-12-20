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СК организовал проверку в связи с отравлением детей в екатеринбургской больнице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о проведении процессуальной проверки в связи с массовым отправлением в 11-й клинической детской городской клинической больнице Екатеринбурга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что отравилось 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ведомство также проводит свою проверку.
В министерстве здравоохранения региона рассказали, что состояние детей находится «ближе к удовлетворительному». Сейчас пострадавшие дети изолированы. На месте уже работают представители областного Минздрава.
Ранее в прокуратуре сообщили, что отравилось 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ведомство также проводит свою проверку.
В министерстве здравоохранения региона рассказали, что состояние детей находится «ближе к удовлетворительному». Сейчас пострадавшие дети изолированы. На месте уже работают представители областного Минздрава.
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