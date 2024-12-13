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УГИБДД предупреждает о сильном снегопаде в Ачитском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях на федеральной автодороге Пермь — Екатеринбург. На 188-м километре трассы в Ачитском районе зафиксирован интенсивный снегопад.
Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. Водителей просят снизить скорость до безопасного уровня, избегать резких манёвров и торможений, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами. Для улучшения видимости необходимо включать ближний свет фар.
Сотрудники Госавтоинспекции подчёркивают, что в таких условиях особенно важно сохранять внимание за рулём, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. Водителей просят снизить скорость до безопасного уровня, избегать резких манёвров и торможений, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами. Для улучшения видимости необходимо включать ближний свет фар.
Сотрудники Госавтоинспекции подчёркивают, что в таких условиях особенно важно сохранять внимание за рулём, чтобы избежать аварийных ситуаций.
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