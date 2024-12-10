Возрастное ограничение 18+
На Авито за 25 тысяч рублей продают часы с гравировкой «от губернатора Куйвашева»
Скрины с Авито
На Авито за 25 тысяч рублей продают мужские механические с гравировкой «от губернатора Свeрдлoвcкoй oблacти Eвгeния Владимировича Куйвашева». На это обратил внимание корреспондент Вечерних ведомостей.
В описании указано, что это часы с японским механизмом, с автоподзаводом.
Продавец утверждает, что аналогичные новые часы стоят от 110 тысяч рублей.
У объявления сейчас 1728 просмотров.
В описании указано, что это часы с японским механизмом, с автоподзаводом.
«Коробка – красное дерево + бархат. Pемешoк кoжа, но сo следами ноcки (чуть-чуть потёpтa кожa)»,
– говорится в описании товара.
Продавец утверждает, что аналогичные новые часы стоят от 110 тысяч рублей.
«Продавать, конечно, жалко, но ипотека душит»,
– отмечает он.
У объявления сейчас 1728 просмотров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Минэкономразвития: рост продаж в сфере электронной торговли составит более 30% по итогам года
10 декабря 2024
10 декабря 2024
Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
13 декабря 2024
13 декабря 2024
Эксперты рекламного рынка рассказали о спросе на большие баннеры
09 декабря 2024
09 декабря 2024