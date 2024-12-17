Жительница Нижнего Тагила осуждена за продажу наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 33-летней местной жительнице, ранее уже имевшей судимость. Женщина признана виновной в незаконной продаже наркотиков, а также в попытке сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2023 года подсудимая приобрела у неизвестных лиц партию наркотиков весом не менее 0,463 грамма. Она сделала закладку-тайник и отправила координаты покупателю, который забрал наркотик. Позже женщина купила ещё одну партию — 14 свёртков с наркотиками общей массой 6,326 грамма. Она попыталась их продать таким же способом. Но после того, как она сделала одну «закладку», её задержали сотрудники полиции. Все наркотики были изъяты из незаконного оборота.Судья, учтя мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.