Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Казань, вернулся в Кольцово из-за атаки дронов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings, вылетевший утром 21 декабря из Екатеринбурга в Казань, вернулся в аэропорт Кольцово из-за атаки дронов.Как сообщили E1.RU в Red Wings, самолёт поднялся в воздух в 09:14, однако спустя час полёта вынужден был развернуться. Борт приземлился в Екатеринбурге в 10:30. Сейчас на онлайн-табло Кольцово указано время отправления — 13:00.Утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны, около 07:50 по московскому времени системы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа над территорией Татарстана. Как сообщает администрация города, произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.Также Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 19 беспилотников, из которых девять сбиты над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.