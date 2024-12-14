Илья Авербух не смог прилететь на вечернее шоу на катке в Екатеринбурге из-за погоды

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня на главной площади Екатеринбурга состоялось открытие катка, однако заявленный мастер-класс и участие Ильи Авербуха в вечернем шоу не состоятся. Фигурист и режиссёр ледовых постановок не смог вылететь из Омска из-за неблагоприятных погодных условий.Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, несмотря на отсутствие Авербуха, остальная программа пройдёт по плану, включая выступления олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.Напомним, каток на площади 1905 года в этом году организован взамен традиционного ледового городка, который перенесли в Исторический сквер.