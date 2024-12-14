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Илья Авербух не смог прилететь на вечернее шоу на катке в Екатеринбурге из-за погоды
Фото: телеграм-канал «Каток на площади»
Сегодня на главной площади Екатеринбурга состоялось открытие катка, однако заявленный мастер-класс и участие Ильи Авербуха в вечернем шоу не состоятся. Фигурист и режиссёр ледовых постановок не смог вылететь из Омска из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, несмотря на отсутствие Авербуха, остальная программа пройдёт по плану, включая выступления олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
Напомним, каток на площади 1905 года в этом году организован взамен традиционного ледового городка, который перенесли в Исторический сквер.
Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, несмотря на отсутствие Авербуха, остальная программа пройдёт по плану, включая выступления олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
Напомним, каток на площади 1905 года в этом году организован взамен традиционного ледового городка, который перенесли в Исторический сквер.
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