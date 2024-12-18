В Свердловской области за неделю выявлено почти 10 тысяч нарушений ПДД

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 9 по 15 декабря сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выявили 9916 нарушений правил дорожного движения. Среди них 1168 допущены пешеходами, водителями — 8748. В числе нарушителей оказались 95 водителей автобусов, 4 водителя мототранспорта и 19 велосипедистов, сообщили в пресс-службе ведомства.За неделю отстранены за управление без прав 245 человек, из которых 37 ранее были лишены водительского удостоверения. За выезд на встречную полосу наказаны 132 водителя, а за отказ пропустить пешеходов — 207. Нарушения, связанные с несоблюдением требований по тонировке, зафиксированы у 1190 автомобилистов.Не обошлось без штрафов за игнорирование ремней безопасности — 2538 нарушений, и за перевозку детей без автокресел — 223 случая. 155 водителей задержаны за пьяное вождение, из них 24 — повторно. Ещё 50 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.Автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД вынесли 102 953 постановления о штрафах. Кроме того, инспекторы дорожного надзора обнаружили нарушения в содержании дорог, возбудив 20 административных дел по статье 12.34 КоАП РФ и выдав 71 предписание на устранение недостатков.За неделю в Свердловской области произошло 970 ДТП, 44 из которых с пострадавшими. В авариях погибли 3 человека, 57 получили травмы, в том числе 3 детей. Основной причиной большинства происшествий (527 случаев) стало несоответствие скорости условиям движения.