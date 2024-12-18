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В Свердловской области за неделю выявлено почти 10 тысяч нарушений ПДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 9 по 15 декабря сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выявили 9916 нарушений правил дорожного движения. Среди них 1168 допущены пешеходами, водителями — 8748. В числе нарушителей оказались 95 водителей автобусов, 4 водителя мототранспорта и 19 велосипедистов, сообщили в пресс-службе ведомства.
За неделю отстранены за управление без прав 245 человек, из которых 37 ранее были лишены водительского удостоверения. За выезд на встречную полосу наказаны 132 водителя, а за отказ пропустить пешеходов — 207. Нарушения, связанные с несоблюдением требований по тонировке, зафиксированы у 1190 автомобилистов.
Не обошлось без штрафов за игнорирование ремней безопасности — 2538 нарушений, и за перевозку детей без автокресел — 223 случая. 155 водителей задержаны за пьяное вождение, из них 24 — повторно. Ещё 50 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
Автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД вынесли 102 953 постановления о штрафах. Кроме того, инспекторы дорожного надзора обнаружили нарушения в содержании дорог, возбудив 20 административных дел по статье 12.34 КоАП РФ и выдав 71 предписание на устранение недостатков.
За неделю в Свердловской области произошло 970 ДТП, 44 из которых с пострадавшими. В авариях погибли 3 человека, 57 получили травмы, в том числе 3 детей. Основной причиной большинства происшествий (527 случаев) стало несоответствие скорости условиям движения.
За неделю отстранены за управление без прав 245 человек, из которых 37 ранее были лишены водительского удостоверения. За выезд на встречную полосу наказаны 132 водителя, а за отказ пропустить пешеходов — 207. Нарушения, связанные с несоблюдением требований по тонировке, зафиксированы у 1190 автомобилистов.
Не обошлось без штрафов за игнорирование ремней безопасности — 2538 нарушений, и за перевозку детей без автокресел — 223 случая. 155 водителей задержаны за пьяное вождение, из них 24 — повторно. Ещё 50 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
Автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД вынесли 102 953 постановления о штрафах. Кроме того, инспекторы дорожного надзора обнаружили нарушения в содержании дорог, возбудив 20 административных дел по статье 12.34 КоАП РФ и выдав 71 предписание на устранение недостатков.
За неделю в Свердловской области произошло 970 ДТП, 44 из которых с пострадавшими. В авариях погибли 3 человека, 57 получили травмы, в том числе 3 детей. Основной причиной большинства происшествий (527 случаев) стало несоответствие скорости условиям движения.
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