Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В федеральном конкурсе «Культурная столица 2026 года» победил Омск. Итоги подвели накануне в Москве.Напомним, в финал конкурса прошли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация городов Зарайск и Коломна.«Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей сегодня в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск — лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий!», — написал губернатор Хоценко в телеграм-канале.В Омске планируется провести шесть крупных международных и всероссийских театральных фестивалей, «всемирный этнокультурный форум», фестиваль уличного искусства и другие мероприятия.Напомним, конкурс проводится в несколько этапов. В апреле на Госуслугах началось народное голосование, также свое мнение высказывали эксперты.«В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Эксперты выбирают город-победитель, оценивая активность и качество культурной жизни города, а также его популярность среди населения», — ранее сообщалось на Госуслугах.Там же отмечается, что звание победителя «даёт новые возможности для социально-экономического и культурного развития города: он станет точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров».Добавим, что в номинации «Народное голосование» в этом году победил город Владимир.Впервые конкурс прошёл в 2023 году. Тогда победителями стали Нижний Новгород и Грозный.