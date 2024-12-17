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Губернатора Свердловской области наградили «за отличие в ликвидации ЧС»
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили медалью МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Об этом сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области.
Об этом сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области.
«Награда присуждена за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
– уточняет ресурс.
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