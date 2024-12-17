Кировградскому городскому округу увеличили финансирование на 700 миллионов рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Кировградского округа до 2030 года. Дополнительно было выделено 711,7 миллиона рублей.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, эти деньги пойдут на следующие цели:– строительство Центра культурного развития в Кировграде;– создание лыжероллерной трассы;– обновление коммунальной инфраструктуры;– ремонт дорог;– благоустройство;– создание новых туристических объектов;– оснащение материально-технической базой образовательных организаций;– инвестиционные проекты.Также часть средств пойдет на дополнительную подготовку студентов для закрытия кадровых вопросов в округе.