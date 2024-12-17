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Кировградскому городскому округу увеличили финансирование на 700 миллионов рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Кировградского округа до 2030 года. Дополнительно было выделено 711,7 миллиона рублей.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, эти деньги пойдут на следующие цели:
– строительство Центра культурного развития в Кировграде;
– создание лыжероллерной трассы;
– обновление коммунальной инфраструктуры;
– ремонт дорог;
– благоустройство;
– создание новых туристических объектов;
– оснащение материально-технической базой образовательных организаций;
– инвестиционные проекты.
Также часть средств пойдет на дополнительную подготовку студентов для закрытия кадровых вопросов в округе.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, эти деньги пойдут на следующие цели:
– строительство Центра культурного развития в Кировграде;
– создание лыжероллерной трассы;
– обновление коммунальной инфраструктуры;
– ремонт дорог;
– благоустройство;
– создание новых туристических объектов;
– оснащение материально-технической базой образовательных организаций;
– инвестиционные проекты.
Также часть средств пойдет на дополнительную подготовку студентов для закрытия кадровых вопросов в округе.
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