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На развитие Ирбита обещают направить дополнительно 93 миллиона рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловские власти обещали направить Ирбиту дополнительные 93 миллиона рублей в рамках программы развития города на 2018-2025 годы.
Эти деньги должны будут пойти на благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство детского сада и реставрацию зданий Драмтеатра и Пассажа, рассказали в департаменте информационной политики региона.
Оставшуюся часть средств хотят направить на обустройство туристского центра города, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленности.
Эти деньги должны будут пойти на благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство детского сада и реставрацию зданий Драмтеатра и Пассажа, рассказали в департаменте информационной политики региона.
Оставшуюся часть средств хотят направить на обустройство туристского центра города, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленности.
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