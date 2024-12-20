На развитие Ирбита обещают направить дополнительно 93 миллиона рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти обещали направить Ирбиту дополнительные 93 миллиона рублей в рамках программы развития города на 2018-2025 годы.Эти деньги должны будут пойти на благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство детского сада и реставрацию зданий Драмтеатра и Пассажа, рассказали в департаменте информационной политики региона.Оставшуюся часть средств хотят направить на обустройство туристского центра города, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленности.