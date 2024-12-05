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В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тульской области врач диагностировал пациентам несуществующую онкологию, чтобы получать премии.
С помощью врача этот страшный диагноз получили 13 пациентов, считают следователи. Сведения о болезни доктор заносил в региональную информационную систему, а самим пациентам, к счастью, медпомощь он фактически не оказывал.
За выявление онкологии на ранней стадии врач получал дополнительные меры соцподдержки, которые предусмотрены для медработников в регионе.
«В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает прокуратура Тульской области.
Дело направили в суд, свою вину врач не признает.
О состоянии пациентов, которые увидели себя в списках, не сообщается.
С помощью врача этот страшный диагноз получили 13 пациентов, считают следователи. Сведения о болезни доктор заносил в региональную информационную систему, а самим пациентам, к счастью, медпомощь он фактически не оказывал.
За выявление онкологии на ранней стадии врач получал дополнительные меры соцподдержки, которые предусмотрены для медработников в регионе.
«В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает прокуратура Тульской области.
Дело направили в суд, свою вину врач не признает.
О состоянии пациентов, которые увидели себя в списках, не сообщается.
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