В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Тульской области врач диагностировал пациентам несуществующую онкологию, чтобы получать премии.С помощью врача этот страшный диагноз получили 13 пациентов, считают следователи. Сведения о болезни доктор заносил в региональную информационную систему, а самим пациентам, к счастью, медпомощь он фактически не оказывал.За выявление онкологии на ранней стадии врач получал дополнительные меры соцподдержки, которые предусмотрены для медработников в регионе.«В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает прокуратура Тульской области.Дело направили в суд, свою вину врач не признает.О состоянии пациентов, которые увидели себя в списках, не сообщается.