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Просроченные консервы могли стать причиной отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Портал 66.ru сообщает о складе с просроченными рыбными консервами, обнаруженном в Екатеринбурге. Есть предположение, что детей могли накормить именно этими консервами.
Издание пишет, что старые рыбные консервы тоннами возили на улицу Новинскую для местной компании.
В том числе консервы продавались школам и детским садам. Сообщается о более 218 тонн потенциально опасных консервов.
Однако, по данным телеграм-канала Ural Mash, дети накануне ели макароны с сыром. Ресурс пишет, что у 11-й больнице есть свой пищеблок.
Официально версию с массовым отравлением из-за рыбных консервов в ведомствах ещё не комментировали. Однако отметим, что на днях после банки шпротов в больницу в тяжёлом состоянии с ботулизмом попали две жительницы Екатеринбурга.
Издание пишет, что старые рыбные консервы тоннами возили на улицу Новинскую для местной компании.
«По предварительным данным, отсюда они выходили уже со "свежим" сроком годности и зачастую под другим названием. Просрочку продавали в Челябинской, Свердловской и Курганской областях»,
– пишет ресурс.
В том числе консервы продавались школам и детским садам. Сообщается о более 218 тонн потенциально опасных консервов.
Однако, по данным телеграм-канала Ural Mash, дети накануне ели макароны с сыром. Ресурс пишет, что у 11-й больнице есть свой пищеблок.
Официально версию с массовым отравлением из-за рыбных консервов в ведомствах ещё не комментировали. Однако отметим, что на днях после банки шпротов в больницу в тяжёлом состоянии с ботулизмом попали две жительницы Екатеринбурга.
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