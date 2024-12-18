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Просроченные консервы могли стать причиной отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге

12.48 Пятница, 20 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Портал 66.ru сообщает о складе с просроченными рыбными консервами, обнаруженном в Екатеринбурге. Есть предположение, что детей могли накормить именно этими консервами.

Издание пишет, что старые рыбные консервы тоннами возили на улицу Новинскую для местной компании.

«По предварительным данным, отсюда они выходили уже со "свежим" сроком годности и зачастую под другим названием. Просрочку продавали в Челябинской, Свердловской и Курганской областях»,

– пишет ресурс.


В том числе консервы продавались школам и детским садам. Сообщается о более 218 тонн потенциально опасных консервов.

Однако, по данным телеграм-канала Ural Mash, дети накануне ели макароны с сыром. Ресурс пишет, что у 11-й больнице есть свой пищеблок.

Официально версию с массовым отравлением из-за рыбных консервов в ведомствах ещё не комментировали. Однако отметим, что на днях после банки шпротов в больницу в тяжёлом состоянии с ботулизмом попали две жительницы Екатеринбурга.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:52 Компания «Строй Мост» огребла неприятности с законом по «коррупционным» статьям
18:34 Свердловская подсистема РСЧС подвела итоги уходящего года
18:11 За миллиард рублей отремонтируют 15 километров дороги между Нижней Салдой и Алапаевском
17:56 В Туринске лишь после вмешательства прокуратуры снесли разрушающийся дом
17:28 Для ледового городка в Историческом сквере Екатеринбурга собрали главную ёлку
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16:24 На работников Уралвагонзавода обрушились фейковые сообщения об «угрозе взрыва»
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