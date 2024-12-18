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Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
Фото: Роспотребнадзор
В Красноярске специалисты регионального управления Роспотребнадзора предостерегли местных жителей от покупки шпрот с ботулотоксином. Об этом сообщает newslab.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предостережения от Роспотребнадзора вызваны случаем заболевания ботулизмом двух женщин в Екатеринбурге, которые употребили в пищу шпроты торговой марки «За Родину!». Позже выяснилось, что в партии шпрот, изготовленной 13 сентября 2024 года, содержится ботулотоксин.
В Роспотребнадзоре обратились к жителям Красноярского края с просьбой проявить бдительность и сообщить специалистам по телефону 8 (391) 226-89-50 если шпроты кильки «За Родину!» с этой датой изготовления уже были ими приобретены.
Напомним, после случаев заражения ботулизмом в Екатеринбурге крупные торговые сети сняли продукцию указанной торговой марки с продажи, полиция ищет уже приобретших шпроты «За Родину!» горожан, а внеплановый рейд по складам в Екатеринбурге выявил просроченные рыбные консервы, на которых переклеивали этикетки.
Предостережения от Роспотребнадзора вызваны случаем заболевания ботулизмом двух женщин в Екатеринбурге, которые употребили в пищу шпроты торговой марки «За Родину!». Позже выяснилось, что в партии шпрот, изготовленной 13 сентября 2024 года, содержится ботулотоксин.
«На территории нашего региона реализуются данные консервы, но с другой датой изготовления. Шпроты, произведенные 13 сентября, в которых был выявлен ботулотоксин, не обнаружены. Специалисты продолжают проверять торговые прилавки, чтобы опасная продукция не попала на стол потребителям»,
— прокомментировали ситуацию в красноярском Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре обратились к жителям Красноярского края с просьбой проявить бдительность и сообщить специалистам по телефону 8 (391) 226-89-50 если шпроты кильки «За Родину!» с этой датой изготовления уже были ими приобретены.
Напомним, после случаев заражения ботулизмом в Екатеринбурге крупные торговые сети сняли продукцию указанной торговой марки с продажи, полиция ищет уже приобретших шпроты «За Родину!» горожан, а внеплановый рейд по складам в Екатеринбурге выявил просроченные рыбные консервы, на которых переклеивали этикетки.
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