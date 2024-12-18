Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге

— прокомментировали ситуацию в красноярском Роспотребнадзоре.

«На территории нашего региона реализуются данные консервы, но с другой датой изготовления. Шпроты, произведенные 13 сентября, в которых был выявлен ботулотоксин, не обнаружены. Специалисты продолжают проверять торговые прилавки, чтобы опасная продукция не попала на стол потребителям»,