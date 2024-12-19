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Прокуратура выявила нарушения в деятельности агрокомплекса в Нижнем Тагиле

20.57 Пятница, 20 декабря 2024
Фото: Вечерние Ведомости
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Нижнетагильская природоохранная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Агрокомплекс Горноуральский» после публикации в СМИ информации о возможных нарушениях. Объектом проверки стали соблюдение экологического законодательства, охрана водных объектов, обращение с отходами и состояние земель сельскохозяйственного назначения.

Выяснилось, что предприятие работает с отходами I-V классов опасности, производит органические удобрения из свиного навоза и размещает их на землях сельскохозяйственного назначения. Однако на 15 земельных участках общей площадью 643 га были обнаружены серьёзные превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Проверка установила, что нарушения связаны с отклонениями от технологического регламента применения обеззараживающего биопрепарата, что привело к химическому и бактериологическому загрязнению почвы.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор внёс представление директору агрокомплекса с требованием устранить нарушения. Кроме того, были возбуждены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ, включая порчу земель и нарушение правил водопользования. По итогам рассмотрения дел директору компании назначены штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Для устранения вреда окружающей среде прокуратура обратилась в суд с иском о проведении рекультивации загрязнённых земель. Пригородный районный суд удовлетворил требования в полном объёме. Восстановление земель и исполнение судебного решения находятся под контролем природоохранной прокуратуры.

Напомним, что в прошлом году агрокомплекс «Горноуральский» был ответчиком другого громкого судебного разбирательства, касающегося гибели работника на отстойниках свинофермы. Тогда суд обязал предприятие выплатить миллион рублей в качестве компенсации матери погибшего.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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