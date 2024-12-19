Возрастное ограничение 18+

К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора

19.41 Пятница, 20 декабря 2024
Кадр из анимационного фильма «Унесённые призраками»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Лучшие анимационные фильмы прославленного японского режиссёра Хаяо Миядзаки смогут посмотреть екатеринбуржцы на большом экране. Ретроспектива полнометражных мультиков при жизни признанного гением японца станет подарком на Новый год от Ельцин Центра всем ценителям экранного искусства.

Показы рисованных шедевров Хаяо Миядзаки откроет сеанс фантастического мультфильма «Навсикая из долины ветров», одного из ранних шедевров мастера. Он создал это анимационное полотно в далёком 1984 году, будучи ещё широко неизвестен. Ретроспектива от Ельцин Центра содержит и более известные фильмы Миядзаки: «Ведьмину службу доставки», «Моего соседа Тоторо», оскароносных «Унесённых призраками», «Ходячий замок» и недавний, последний на сегодняшний день фильм Миядзаки «Мальчик и птица». Программа также содержит документальный фильм про творчество японского гения анимации «Хаяо Миядзаки и птица», который будет показан уже в следующем году, 8 января.

А начнётся ретроспектива 26 декабря. Но накануне, 25 декабря, её предварит лекция в Образовательном центре. Исследователь японской анимации, соавтор проекта «Moulture» Валерий Корнеев расскажет интересующимся и о самом Хаяо Миядзаки, «строптивце, светоче, мизантропе», и о его многолетнем творческом пути.

Подробное расписание показов фильмов Миядзаки смотрите на сайте Ельцин Центра. Там же можно заказать билеты на каждый из сеансов и на предваряющую их лекцию.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Вечер советских кино и музыки в кластере «Л52» станет новогодним подарком
19 декабря 2024
О новых российских телесериалах екатеринбуржцам расскажет насмотренный эксперт
16 декабря 2024
В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
14 декабря 2024
В Екатеринбурге провести время на главном катке в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей
14 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:12 Суд не позволил вьетнамцу увезти из Екатеринбурга прах родного брата
19:52 В Екатеринбурге обнаружен склад с просроченными рыбными консервами
19:41 К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора
19:17 Жительница Нижнего Тагила осуждена за продажу наркотиков
18:55 За прошлые сутки по Свердловской области прокатилось 17 пожаров
17:48 Коммунальщики приостановят все ремонтные работы на время праздников в Свердловской области
17:12 Обвиняемого в убийстве матери четырёх детей в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО
16:22 На три года отправится в колонию едва не зарезавший друга житель Берёзовского
15:47 Полиция Екатеринбурга ищет покупавших рыбные консервы на мини-рынке возле ДК ВОС горожан
15:03 На развитие Ирбита обещают направить дополнительно 93 миллиона рублей
14:36 Годовалая девочка пострадала в ДТП в Верхней Пышме из-за отсутствия автокресла
14:15 Роспотребнадзор включился в расследование отравления детей в екатеринбургской больнице
12:48 Просроченные консервы могли стать причиной отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге
12:28 СК организовал проверку в связи с отравлением детей в екатеринбургской больнице
12:27 Кировградскому городскому округу увеличили финансирование на 700 миллионов рублей
11:36 В 11-й детской больнице Екатеринбурга отравилось 11 пациентов
11:02 Больше половины екатеринбуржцев надеются на повышение зарплат в 2025 году
10:36 ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Камышловском районе
10:11 Утопившей подругу жительнице Кушвы вынесли приговор
09:40 Екатеринбуржцы добились сноса соседской перегородки в общем коридоре многоквартирного дома
21:49 Мать екатеринбуржской девятиклассницы вступила в бой с системой образования
21:05 Шестнадцать пожаров и три спасённых свердловчанина — итоги прошедшей среды
19:57 Подпалившему друга подростку Свердловский суд ужесточил наказание
19:17 Вечер советских кино и музыки в кластере «Л52» станет новогодним подарком
18:52 Компания «Строй Мост» огребла неприятности с законом по «коррупционным» статьям
18:34 Свердловская подсистема РСЧС подвела итоги уходящего года
Все новости Свердловской области
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
Все новости России и мира
20:12 Суд не позволил вьетнамцу увезти из Екатеринбурга прах родного брата
19:52 В Екатеринбурге обнаружен склад с просроченными рыбными консервами
19:41 К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора
19:17 Жительница Нижнего Тагила осуждена за продажу наркотиков
18:55 За прошлые сутки по Свердловской области прокатилось 17 пожаров
17:48 Коммунальщики приостановят все ремонтные работы на время праздников в Свердловской области
17:12 Обвиняемого в убийстве матери четырёх детей в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО
16:22 На три года отправится в колонию едва не зарезавший друга житель Берёзовского
16:12 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать дом без земельного участка
15:47 Полиция Екатеринбурга ищет покупавших рыбные консервы на мини-рынке возле ДК ВОС горожан
15:03 На развитие Ирбита обещают направить дополнительно 93 миллиона рублей
14:36 Годовалая девочка пострадала в ДТП в Верхней Пышме из-за отсутствия автокресла
14:15 Роспотребнадзор включился в расследование отравления детей в екатеринбургской больнице
14:10 Школа № 123 и Пермская ЦБК продолжают вести проект осознанного выбора профессии
12:48 Просроченные консервы могли стать причиной отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге
12:28 СК организовал проверку в связи с отравлением детей в екатеринбургской больнице
12:27 Кировградскому городскому округу увеличили финансирование на 700 миллионов рублей
11:36 В 11-й детской больнице Екатеринбурга отравилось 11 пациентов
11:02 Больше половины екатеринбуржцев надеются на повышение зарплат в 2025 году
10:36 ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Камышловском районе
10:11 Утопившей подругу жительнице Кушвы вынесли приговор
09:40 Екатеринбуржцы добились сноса соседской перегородки в общем коридоре многоквартирного дома
21:49 Мать екатеринбуржской девятиклассницы вступила в бой с системой образования
21:05 Шестнадцать пожаров и три спасённых свердловчанина — итоги прошедшей среды
19:57 Подпалившему друга подростку Свердловский суд ужесточил наказание
19:17 Вечер советских кино и музыки в кластере «Л52» станет новогодним подарком
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK