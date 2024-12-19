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К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора
Кадр из анимационного фильма «Унесённые призраками»
Лучшие анимационные фильмы прославленного японского режиссёра Хаяо Миядзаки смогут посмотреть екатеринбуржцы на большом экране. Ретроспектива полнометражных мультиков при жизни признанного гением японца станет подарком на Новый год от Ельцин Центра всем ценителям экранного искусства.
Показы рисованных шедевров Хаяо Миядзаки откроет сеанс фантастического мультфильма «Навсикая из долины ветров», одного из ранних шедевров мастера. Он создал это анимационное полотно в далёком 1984 году, будучи ещё широко неизвестен. Ретроспектива от Ельцин Центра содержит и более известные фильмы Миядзаки: «Ведьмину службу доставки», «Моего соседа Тоторо», оскароносных «Унесённых призраками», «Ходячий замок» и недавний, последний на сегодняшний день фильм Миядзаки «Мальчик и птица». Программа также содержит документальный фильм про творчество японского гения анимации «Хаяо Миядзаки и птица», который будет показан уже в следующем году, 8 января.
А начнётся ретроспектива 26 декабря. Но накануне, 25 декабря, её предварит лекция в Образовательном центре. Исследователь японской анимации, соавтор проекта «Moulture» Валерий Корнеев расскажет интересующимся и о самом Хаяо Миядзаки, «строптивце, светоче, мизантропе», и о его многолетнем творческом пути.
Подробное расписание показов фильмов Миядзаки смотрите на сайте Ельцин Центра. Там же можно заказать билеты на каждый из сеансов и на предваряющую их лекцию.
Показы рисованных шедевров Хаяо Миядзаки откроет сеанс фантастического мультфильма «Навсикая из долины ветров», одного из ранних шедевров мастера. Он создал это анимационное полотно в далёком 1984 году, будучи ещё широко неизвестен. Ретроспектива от Ельцин Центра содержит и более известные фильмы Миядзаки: «Ведьмину службу доставки», «Моего соседа Тоторо», оскароносных «Унесённых призраками», «Ходячий замок» и недавний, последний на сегодняшний день фильм Миядзаки «Мальчик и птица». Программа также содержит документальный фильм про творчество японского гения анимации «Хаяо Миядзаки и птица», который будет показан уже в следующем году, 8 января.
А начнётся ретроспектива 26 декабря. Но накануне, 25 декабря, её предварит лекция в Образовательном центре. Исследователь японской анимации, соавтор проекта «Moulture» Валерий Корнеев расскажет интересующимся и о самом Хаяо Миядзаки, «строптивце, светоче, мизантропе», и о его многолетнем творческом пути.
Подробное расписание показов фильмов Миядзаки смотрите на сайте Ельцин Центра. Там же можно заказать билеты на каждый из сеансов и на предваряющую их лекцию.
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