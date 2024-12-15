Коммунальщики приостановят все ремонтные работы на время праздников в Свердловской области





– сообщили в департаменте информполитики региона. «Для обеспечения надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения в регионе готовы 1018 аварийных бригад общей численностью свыше пяти тысяч человек. В их распоряжении находится 1685 единиц специальной техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 30 декабря по 8 января коммунальные службы приостановят все ремонтные работы в Свердловской области. Речь идёт лишь о тех видах работ, которые могут повлечь за собой отключение света или воды.Устранять аварии в период новогодних и рождественских праздников коммунальщики обещают в усиленном режимы.Там также уточнили, что коммунальным службам было поручено до начала праздников восстановить газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение, где оно было отключено.