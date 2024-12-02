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Ещё один пикет против мусорного полигона на юге Сысертского района прошёл в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге на против здания полпредства в УрФО вновь состоялся пикет против строительства мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном при нём на сельхозземлях Сысертского района.
Напомним, что местные жители и владельцы недвижимости в Сысертском районе уже много дней подряд с одиночными пикетами, выступая против строительства «мусорного» комплекса там, где они живут.
«Жога, вразуми губернатора! Нет мусорке!»,
– написано на плакате жителя села Щелкун.
Напомним, что местные жители и владельцы недвижимости в Сысертском районе уже много дней подряд с одиночными пикетами, выступая против строительства «мусорного» комплекса там, где они живут.
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