Первоуральская ветеринарная клиника вынудила уволиться беременную сотрудницу





– сообщили в пресс-службе областного суда. «После восстановления на работе Анастасия взяла отпуск по уходу ребенком»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске директор одной из ветеринарных клиник заставила уволиться врача после того, как доктор сообщила о своей беременности. Уволенная под давлением девушка это так не оставила и обратилась в прокуратуру.По итогам прокурорской проверки был подан иск в суд. Ведомство просило признать увольнение незаконным – девушке угрожали уволить её «по статье», если она не напишет заявление «по собственному желанию», – и восстановить её на работе в должности врача, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула со дня увольнения по день фактического исполнения решения суда.Суд встал на сторону уволенной девушки и обязал клинику выплатить ей 115 975 рублей. Директор пыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но и там приняли сторону будущей матери.