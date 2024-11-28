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Половина екатеринбуржцев при покупке автомобиля делала выбор на основе рекомендаций знакомых
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Одним из основных факторов выбора жителями Екатеринбурга машины при покупке являются рекомендации друзей и знакомых – 50% участвовавших в опросе признались, что именно советы от тех, кого они давно знают, стали поводом для выбора автомобиля определённой модели.
Такие данные приводят аналитики Авито Рекламы и Авито Авто, проводившие опрос. Однако наиболее решающим фактором при выборе машины оказалась её цена. 76% респондентов сообщили, что именно этот критерий для них был самым важным, когда они приобретали автомобиль. 52% заявили, что им важен пробег машины, 47% – комплектация. Ещё 28% рассказали, что выбрать авто той или иной модели либо марки их подтолкнула реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах.
Саму покупку машины екатеринбуржцы чаще совершают на специализированных онлайн-площадках (37%) и в дилерских центрах (32%). Ещё почти треть (31%) покупали автомобиль у друзей или родственников.
60% екатеринбуржцев покупали машину стоимостью до 1 миллиона рублей, почти четверть – 23% – отдавали предпочтение моделям от 1 до 2 миллионов, 16% платили за автомобиль больше 2 миллионов рублей.
Такие данные приводят аналитики Авито Рекламы и Авито Авто, проводившие опрос. Однако наиболее решающим фактором при выборе машины оказалась её цена. 76% респондентов сообщили, что именно этот критерий для них был самым важным, когда они приобретали автомобиль. 52% заявили, что им важен пробег машины, 47% – комплектация. Ещё 28% рассказали, что выбрать авто той или иной модели либо марки их подтолкнула реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах.
Саму покупку машины екатеринбуржцы чаще совершают на специализированных онлайн-площадках (37%) и в дилерских центрах (32%). Ещё почти треть (31%) покупали автомобиль у друзей или родственников.
60% екатеринбуржцев покупали машину стоимостью до 1 миллиона рублей, почти четверть – 23% – отдавали предпочтение моделям от 1 до 2 миллионов, 16% платили за автомобиль больше 2 миллионов рублей.
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