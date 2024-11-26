Возрастное ограничение 18+
Жертвой мошенников на игровой платформе стала екатеринбуржская школьница
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Управление министерства внутренних дел по Екатеринбургу предупреждает, что на мошенников могут нарваться не только легковерные старики, но и дети. Так, местная школьница облегчила кошелёк своей родительницы на 15 тысяч рублей, просто играя в онлайн-игры.
О мошенничестве стало известно вчера, 3 декабря, когда в отдел полиции №2 УМВД города Екатеринбурга пришла молодая женщина, которая и сообщила, что её дочку обманули неизвестные. Девочка играла на популярной игровой интернет-платформе «Roblox», когда незнакомец предложил значительно «прокачать» её персонажа. Для этого нужны были так называемые «роблуксы», за которые школьница и заплатила 15 тысяч рублей с маминой карты.
Понятно, что мама не обрадовалась бы такой необдуманной трате в любом случае. Но в данном случае получилось вдвойне обидно, ведь никакие роблуксы взамен денег девочке так и не поступили, и показатели персонажа она, соответственно, не улучшила. Школьницу попросту «кинули».
Выслушав эту неприятную историю, полицейские провели предварительную проверку, которая подтвердила факты, изложенные заявительницей.
Сейчас мошенников ищут, а всех родителей убедительно просят проинструктировать своих детей об элементарных правилах безопасности пользования Интернетом, а также проследить за тем, чтобы у них не было доступа к платёжным инструментам.
О мошенничестве стало известно вчера, 3 декабря, когда в отдел полиции №2 УМВД города Екатеринбурга пришла молодая женщина, которая и сообщила, что её дочку обманули неизвестные. Девочка играла на популярной игровой интернет-платформе «Roblox», когда незнакомец предложил значительно «прокачать» её персонажа. Для этого нужны были так называемые «роблуксы», за которые школьница и заплатила 15 тысяч рублей с маминой карты.
Понятно, что мама не обрадовалась бы такой необдуманной трате в любом случае. Но в данном случае получилось вдвойне обидно, ведь никакие роблуксы взамен денег девочке так и не поступили, и показатели персонажа она, соответственно, не улучшила. Школьницу попросту «кинули».
Выслушав эту неприятную историю, полицейские провели предварительную проверку, которая подтвердила факты, изложенные заявительницей.
Сейчас мошенников ищут, а всех родителей убедительно просят проинструктировать своих детей об элементарных правилах безопасности пользования Интернетом, а также проследить за тем, чтобы у них не было доступа к платёжным инструментам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России
26 ноября 2024
26 ноября 2024
Два трамвая в разных частях Екатеринбурга попали в схожие ДТП
02 декабря 2024
02 декабря 2024