Жертвой мошенников на игровой платформе стала екатеринбуржская школьница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Управление министерства внутренних дел по Екатеринбургу предупреждает, что на мошенников могут нарваться не только легковерные старики, но и дети. Так, местная школьница облегчила кошелёк своей родительницы на 15 тысяч рублей, просто играя в онлайн-игры.О мошенничестве стало известно вчера, 3 декабря, когда в отдел полиции №2 УМВД города Екатеринбурга пришла молодая женщина, которая и сообщила, что её дочку обманули неизвестные. Девочка играла на популярной игровой интернет-платформе «Roblox», когда незнакомец предложил значительно «прокачать» её персонажа. Для этого нужны были так называемые «роблуксы», за которые школьница и заплатила 15 тысяч рублей с маминой карты.Понятно, что мама не обрадовалась бы такой необдуманной трате в любом случае. Но в данном случае получилось вдвойне обидно, ведь никакие роблуксы взамен денег девочке так и не поступили, и показатели персонажа она, соответственно, не улучшила. Школьницу попросту «кинули».Выслушав эту неприятную историю, полицейские провели предварительную проверку, которая подтвердила факты, изложенные заявительницей.Сейчас мошенников ищут, а всех родителей убедительно просят проинструктировать своих детей об элементарных правилах безопасности пользования Интернетом, а также проследить за тем, чтобы у них не было доступа к платёжным инструментам.