Возрастное ограничение 18+

Жертвой мошенников на игровой платформе стала екатеринбуржская школьница

19.57 Среда, 4 декабря 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Управление министерства внутренних дел по Екатеринбургу предупреждает, что на мошенников могут нарваться не только легковерные старики, но и дети. Так, местная школьница облегчила кошелёк своей родительницы на 15 тысяч рублей, просто играя в онлайн-игры.

О мошенничестве стало известно вчера, 3 декабря, когда в отдел полиции №2 УМВД города Екатеринбурга пришла молодая женщина, которая и сообщила, что её дочку обманули неизвестные. Девочка играла на популярной игровой интернет-платформе «Roblox», когда незнакомец предложил значительно «прокачать» её персонажа. Для этого нужны были так называемые «роблуксы», за которые школьница и заплатила 15 тысяч рублей с маминой карты.

Понятно, что мама не обрадовалась бы такой необдуманной трате в любом случае. Но в данном случае получилось вдвойне обидно, ведь никакие роблуксы взамен денег девочке так и не поступили, и показатели персонажа она, соответственно, не улучшила. Школьницу попросту «кинули».
Выслушав эту неприятную историю, полицейские провели предварительную проверку, которая подтвердила факты, изложенные заявительницей.

Сейчас мошенников ищут, а всех родителей убедительно просят проинструктировать своих детей об элементарных правилах безопасности пользования Интернетом, а также проследить за тем, чтобы у них не было доступа к платёжным инструментам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России
26 ноября 2024
В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге
04 декабря 2024
Два трамвая в разных частях Екатеринбурга попали в схожие ДТП
02 декабря 2024
В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении материнского капитала
03 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:04 МЧС и Авито разработали онлайн-игру о безопасности дома и в сети
19:57 Жертвой мошенников на игровой платформе стала екатеринбуржская школьница
19:24 Более 10 тысяч ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе
19:05 Екатеринбургских хвостиков тепло поздравят с Новым годом на две недели раньше
18:38 Накануне в Красноуфимске в пожаре погиб человек
17:32 Половина екатеринбуржцев при покупке автомобиля делала выбор на основе рекомендаций знакомых
16:36 Мэр Екатеринбурга осмотрел новую партию троллейбусов
16:23 На девять лет придётся отправиться в колонию заступившемся за подругу жителю Верхней Пышмы
15:44 Практически каждый десятый продукт на полках свердловских магазинов производится с нарушениями
15:19 Приговор по делу об убийстве африканского аспиранта в центре Екатеринбурга оставлен в силе
14:58 В полиции и СК прокомментировали убийство престарелой екатеринбурженки её сыном
14:05 Ветер до 27 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 декабря
13:48 В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге
13:31 В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
12:37 Ещё один пикет против мусорного полигона на юге Сысертского района прошёл в Екатеринбурге
12:03 В Свердловской области оценили качество условий осуществления образовательной деятельности
11:05 Первоуральская ветеринарная клиника вынудила уволиться беременную сотрудницу
10:24 В Екатеринбурге СК организовал проверку после жалоб на соседей-иностранцев
09:42 В лобовом столкновении встретились Toyota и ВАЗ под Красноуфимском
09:09 В Свердловской области стал сокращаться кадровый дефицит
20:43 За ощутимую задержку поезда оштрафована Свердловская пригородная компания
19:58 «Пропажа» из Каменска-Уральского нашлась
19:37 Убийце студента из Габона придётся отсиживать присуждённое
19:06 Уральцев просят помочь найти молодую жительницу Каменска-Уральского
18:59 Фиалку с сильнейшим ожогом пытаются спасти в Екатеринбурге
17:52 Ещё 11 иностранцев в Екатеринбурге оказались под угрозой выдворения
Все новости Свердловской области
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
15:32 В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие
15:24 66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости
14:49 ОАК: руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» покидают свои посты
13:24 В Тбилиси полиция усилила охрану парламента на фоне акций протеста
12:29 В Ростовской области задержан заместитель губернатора
Все новости России и мира
20:04 МЧС и Авито разработали онлайн-игру о безопасности дома и в сети
19:57 Жертвой мошенников на игровой платформе стала екатеринбуржская школьница
19:24 Более 10 тысяч ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошлой неделе
19:05 Екатеринбургских хвостиков тепло поздравят с Новым годом на две недели раньше
18:38 Накануне в Красноуфимске в пожаре погиб человек
17:32 Половина екатеринбуржцев при покупке автомобиля делала выбор на основе рекомендаций знакомых
16:36 Мэр Екатеринбурга осмотрел новую партию троллейбусов
16:23 На девять лет придётся отправиться в колонию заступившемся за подругу жителю Верхней Пышмы
15:44 Практически каждый десятый продукт на полках свердловских магазинов производится с нарушениями
15:38 Краснокамские школьники завоевали медали Школьной лиги самбо
15:19 Приговор по делу об убийстве африканского аспиранта в центре Екатеринбурга оставлен в силе
14:58 В полиции и СК прокомментировали убийство престарелой екатеринбурженки её сыном
14:33 Росреестр Пермского края рассказывает, можно ли признать садовый дом жилым
14:23 В Пермском политехе пройдет лекция о завихрениях в природе и культуре
14:19 Судебные приставы помогли вывезти пекинеса из зоны СВО
14:05 Ветер до 27 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 декабря
13:48 В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге
13:31 В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
12:37 Ещё один пикет против мусорного полигона на юге Сысертского района прошёл в Екатеринбурге
12:03 В Свердловской области оценили качество условий осуществления образовательной деятельности
11:05 Первоуральская ветеринарная клиника вынудила уволиться беременную сотрудницу
10:24 В Екатеринбурге СК организовал проверку после жалоб на соседей-иностранцев
09:42 В лобовом столкновении встретились Toyota и ВАЗ под Красноуфимском
09:09 В Свердловской области стал сокращаться кадровый дефицит
20:43 За ощутимую задержку поезда оштрафована Свердловская пригородная компания
19:58 «Пропажа» из Каменска-Уральского нашлась
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK