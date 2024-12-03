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Приговор по делу об убийстве африканского аспиранта в центре Екатеринбурга оставлен в силе
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Судья Свердловского областного суда Анатолий Зарайкин оставил в силе приговор Данилу Фомину, признанному виновным в убийстве аспиранта УрФУ.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, на вынесенный в сентябре приговор были поданы апелляционное представление от прокуратуры, просившей ужесточить наказание, и апелляционные жалобы защиты и потерпевшей стороны, просивших смягчить и ужесточить наказание соответственно.
Однако судья оставил приговор без изменений — 8 лет колонии строгого режима.
Напомним, Данил Фомин был осуждён по статье об убийстве. При этом обвинение не включило мотив расовой ненависти, на который указывали некоторые свидетели и ряд косвенных признаков.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, на вынесенный в сентябре приговор были поданы апелляционное представление от прокуратуры, просившей ужесточить наказание, и апелляционные жалобы защиты и потерпевшей стороны, просивших смягчить и ужесточить наказание соответственно.
Однако судья оставил приговор без изменений — 8 лет колонии строгого режима.
Напомним, Данил Фомин был осуждён по статье об убийстве. При этом обвинение не включило мотив расовой ненависти, на который указывали некоторые свидетели и ряд косвенных признаков.
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