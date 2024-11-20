ОАК: руководители ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» покидают свои посты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Гендиректор ПАО «Яковлев» и управляющий директор АО «Туполев» покидают свои посты.Управление гражданскими программами передано «на уровень головной компании ОАК». Об этом заявили в понедельник в корпорации.«Генеральный директор ПАО “Яковлев” Андрей Богинский и управляющий директор АО “Туполев” Константин Тимофеев покидают свои посты», — говорится в заявлении на сайте «Объединённой авиастроительной корпорации».Сообщается, что управлять деятельностью ПАО «Яковлев» будет непосредственно гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха. Он будет совмещать посты руководителя корпорации и компании «Яковлев».Пост управляющего директора компании «Туполев» займет заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, добавили в корпорации. Там напомнили, что Бобрышев с 2009 по 2013 год уже возглавлял «Туполев».Решение о передаче управления было принято с учетом «необходимости в беспрецедентно сжатые сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров».В корпорации также считают, что передача управления на уровень головной компании позволит «усилить контроль за реализацией программ стратегической авиации».