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Ветер до 27 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 декабря

14.05 Среда, 4 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Завтра, 5 декабря, в Свердловской области ожидается сильный ветер. Спасатели из областного управления МЧС предупреждают о ветре 25-27 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и другим конструкциями, которые могут быть неустойчивыми во время ветра. Также они просят не укрываться от ветра возле стен зданий.

Напомним, что в случае ЧП нужно звонить напрямую в МЧС по номеру «101» или в службу спасения по телефону «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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