Ветер до 27 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Завтра, 5 декабря, в Свердловской области ожидается сильный ветер. Спасатели из областного управления МЧС предупреждают о ветре 25-27 метров в секунду.Спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и другим конструкциями, которые могут быть неустойчивыми во время ветра. Также они просят не укрываться от ветра возле стен зданий.Напомним, что в случае ЧП нужно звонить напрямую в МЧС по номеру «101» или в службу спасения по телефону «112».