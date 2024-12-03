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Ветер до 27 метров в секунду ожидается в Свердловской области 5 декабря
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завтра, 5 декабря, в Свердловской области ожидается сильный ветер. Спасатели из областного управления МЧС предупреждают о ветре 25-27 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и другим конструкциями, которые могут быть неустойчивыми во время ветра. Также они просят не укрываться от ветра возле стен зданий.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить напрямую в МЧС по номеру «101» или в службу спасения по телефону «112».
Спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и другим конструкциями, которые могут быть неустойчивыми во время ветра. Также они просят не укрываться от ветра возле стен зданий.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить напрямую в МЧС по номеру «101» или в службу спасения по телефону «112».
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