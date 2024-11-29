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Екатеринбургских хвостиков тепло поздравят с Новым годом на две недели раньше
Фото: культура.екатеринбург.рф
На две недели раньше отпразднуют наступление нового года бездомные кошки и собаки Екатеринбурга. Для них уже 14 декабря Креативный кластер «Л52» (проспект Ленина, 52) устраивает «Теплоту».
«Теплота» — так называется новогодний праздник в «Л52» для бездомных животных и их защитников. Программа праздника столь обширна на события, что займёт больше 9 часов. В неё включены несколько спектаклей, читка пьесы «Грустная собака для мамы», ярмарка произведений уральских рукодельцев и художников, мастер-класс по приготовлению для питомцев полезной добавки в пищу и многое другое. Ведущими праздника станут хвостатые Дед Мороз и Снегурочка. Подробнее программа «Теплоты» расписана на сайте «Культура Екатеринбурга».
Праздник — помимо развлекательной — исполнит ещё и благотворительную функцию. Посетители креативного кластера в этот день смогут познакомиться с бездомными животными, которые ищут себе постоянный дом, и, возможно, захотят приютить у себя кого-то из «хвостиков». Начало «Теплоты» от «Л52» — в 11 часов дня. Вход бесплатный.
«Теплота» — так называется новогодний праздник в «Л52» для бездомных животных и их защитников. Программа праздника столь обширна на события, что займёт больше 9 часов. В неё включены несколько спектаклей, читка пьесы «Грустная собака для мамы», ярмарка произведений уральских рукодельцев и художников, мастер-класс по приготовлению для питомцев полезной добавки в пищу и многое другое. Ведущими праздника станут хвостатые Дед Мороз и Снегурочка. Подробнее программа «Теплоты» расписана на сайте «Культура Екатеринбурга».
Праздник — помимо развлекательной — исполнит ещё и благотворительную функцию. Посетители креативного кластера в этот день смогут познакомиться с бездомными животными, которые ищут себе постоянный дом, и, возможно, захотят приютить у себя кого-то из «хвостиков». Начало «Теплоты» от «Л52» — в 11 часов дня. Вход бесплатный.
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